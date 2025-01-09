«Ситилюкс» получил контракт на проектирование ликвидации пруда кислых гудронов

Закупку на разработку проектной и рабочей документации по ликвидации пруда-накопителя кислых гудронов на 21 км Московского шоссе Нижнего Новгорода выиграло ООО «Ситилюкс», сообщается на портале госзакупок.

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Госучреждение «Экология региона» подвело итоги электронного аукциона с начальной стоимостью почти 81 млн руб. На закупку поступило две заявки. Победитель предложил разработать документацию за 75,3 млн руб. Завершить проектирование необходимо до 1 мая 2026 года.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», ликвидировать этот пруд-накопитель кислых гудронов областные власти обязал суд по иску природоохранной прокуратуры.

Галина Шамберина