«Ситилюкс» получил контракт на проектирование ликвидации пруда кислых гудронов
Закупку на разработку проектной и рабочей документации по ликвидации пруда-накопителя кислых гудронов на 21 км Московского шоссе Нижнего Новгорода выиграло ООО «Ситилюкс», сообщается на портале госзакупок.
Фото: Яндекс карты
Госучреждение «Экология региона» подвело итоги электронного аукциона с начальной стоимостью почти 81 млн руб. На закупку поступило две заявки. Победитель предложил разработать документацию за 75,3 млн руб. Завершить проектирование необходимо до 1 мая 2026 года.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», ликвидировать этот пруд-накопитель кислых гудронов областные власти обязал суд по иску природоохранной прокуратуры.