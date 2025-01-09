Сотрудница офиса премьера Бельгии пострадала от токсичного вещества в письме

Сотрудница офиса премьер-министра Бельгии Александра де Кроо была госпитализирована 22 ноября после контакта с токсичным веществом. Оно находилось в бумажном письме, которое доставили в резиденцию премьера. Еще несколько писем с ядом внутри были найдены в здании МВД Бельгии с 20 ноября по 9 декабря.

«Она открывала письмо и получила травму. После этого ее отвезли в больницу. Больше никто не пострадал... Сейчас наша коллега чувствует себя хорошо. Все это время строго соблюдались меры безопасности, чтобы не допустить новых подобных инцидентов»,— сказал пресс-секретарь премьера Бельгии Баренд Лейтс (цитата по Politico).

Прокуратура Бельгии рассказала изданию Le Soir, что в письмах с токсичным веществом, которые были найдены в офисе премьера и здании МВД, находился стрихнин. Он может быть смертельно опасным при попадании в организм. Прокуратура уточнила, что пострадавшая получила ожоги рук после контакта с ядом.

Расследование продолжается, ни один из возможных подозреваемых не найден, сообщила прокуратура.