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Суд отказался продлевать срок на исследование крематория в Варениковской

Филиал Краснодарской лаборатории Минюста России в Новороссийске заявил, что ему нужно два года для исследования нового крематория в Крымском районе, сноса которого как самостроя добиваются местные власти, но суд дал ему время только до мая. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Требования властей Крымского района к ООО «Русская мемориальная компания» (РМК) о сносе построенного им в станице Варениковской и открывшегося в апреле минувшего года кремационного комплекса рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК). Местная администрация требует признать крематорий самовольной постройкой и снести его, потому что он построен без разрешения. Ответчик настаивает на том, что этот объект не является самовольной постройкой, потому что он не имеет признаков капитальности. Чтобы определить характер объекта, в октябре минувшего года суд назначил строительно-техническую экспертизу.

Новый крематорий в станице Варениковской располагается на Крымской улице, 1п, рядом с Новым кладбищем. Согласно данным информационно-правовой системы «СПАРК-Интерфакс», собственник объекта ООО «Русская мемориальная компания» было учреждено в Варениковской в 2021 году для организации похорон и предоставления связанных с ними услуг. Владеют фирмой Юрий Богоявленский (80%) и Алексей Логинов (20%). Предположительно, крематорий был поставлен и смонтирован Национальной мемориальной компанией из кубанской станицы Тамань (бенефициар — Валерия Ремез). На ее сайте РМК значится как партнер. Также там размещено сообщение о завершении монтажа двух кремационных печей под Анапой и представлены фотографии с оборудованием, которое внешне соответствует оборудованию РМК. Согласно данным на веб-ресурсе поставщика, речь идет о китайских кремационных печах, произведенных компанией Fu Shou Yuan.

Изначально экспертам было дано полгода на проведение исследования. Но экспертная организация попросила продлить этот срок до конца октября 2026 года. В этом экспертам было отказано. Срок был продлен лишь до конца мая этого года.

«В связи с внесенными в законодательство изменениями, экспертизы по самостроям проводятся государственными организациями. Однако на сегодняшний день там образовалась очередь из дел о самостроях. Как и в деле с крематорием, срок проведения государственных экспертиз по данной категории дел превышает год, что логично приводит и к затягиванию процесса. Как решить эту проблему, пока не ясно, в связи с отсутствием необходимого количества экспертов в государственных лабораториях»,— говорит эксперт краснодарской юридической компании «Векави Групп» Виктория Ошуева.

При этом она отмечает, что по закону за несоблюдение сроков проведения исследования экспертная организация может быть оштрафована. Но в крайнем случае она может отказаться от проведения экспертизы, объяснив отказ большой загруженностью.

Михаил Волкодав

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