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Полицейские закрыли в Нижнем Новгороде центр по подмене телефонных номеров

Нижегородские полицейские при содействии сотрудников ФСБ обнаружили в одной из квартир специализированное оборудование для подмены во время звонка зарубежных телефонных номеров на российские. По данным «МВД Медиа», квартиру с оборудованием полицейские нашли в ходе расследования уголовного дела о дистанционном хищении более 550 тыс. руб.

По подозрению в международном мошенничестве задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Установлено, что задержанный по указанию анонимных кураторов обеспечивал работу аппаратно-программного комплекса. В арендованных им квартирах изъяты компьютеры, 20 сим-боксов и более 13,5 тыс. сим-карт различных операторов сотовой связи, в том числе зарубежных.

Силовики выявили более 40 фактов использования привязанных к этим сим-картам абонентских номеров в мошеннических схемах. Общий ущерб от этих преступлений составил порядка 10 млн руб.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Также он привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Ксения Кучерявых

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