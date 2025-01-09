В Ярославле арестован экс-министр цифрового развития

Кировский районный суд Ярославля заключил под стражу бывшего министра цифрового развития Ярославской области и директора департамента по эксплуатации ФКУ «Государственные технологии» Александра Королева. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Королев (в середине)

Фото: страница Александра Королева ВКонтакте Александр Королев (в середине)

Фото: страница Александра Королева ВКонтакте

Он обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Господин Королев арестован до 21 февраля 2025 года. По данным «Ъ-Ярославль», в декабре в министерстве цифрового развития прошло изъятие документов и техники.

Напомним, что Александр Королев покинул пост министра в августе-сентябре 2024 года. В период руководства господина Королева министерство выступало заказчиком работ по разработке туристического портала Ярославской области. Созданием информационной системы «Туристический портал Ярославской области» занималась компания из Белгорода ООО «Медиа сервис», которая получила 50 млн руб.

Алла Чижова