Радий Хабиров поднялся на 18 место в рейтинге влияния губернаторов АПЭК

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 18 место в рейтинге влияния глав субъектов России по итогам декабря, сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По сравнению с ноябрем позиции господина Хабирова улучшились на две строчки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Башкирии Фото: пресс-служба главы Башкирии

Рейтинг составлен на основе экспертных опросов. Эксперты, среди которых политологи, журналисты, медиа-эксперты и политтехнологи, оценивают способность региональных руководителей влиять на решения в администрации президента РФ, Кабмине, парламенте, а также в партийной и бизнес-элите.

В декабре в первую пятерку рейтинга вошли мэр Москвы Сергей Собянин, раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Идэль Гумеров