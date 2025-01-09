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Радий Хабиров поднялся на 18 место в рейтинге влияния губернаторов АПЭК

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 18 место в рейтинге влияния глав субъектов России по итогам декабря, сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По сравнению с ноябрем позиции господина Хабирова улучшились на две строчки.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Рейтинг составлен на основе экспертных опросов. Эксперты, среди которых политологи, журналисты, медиа-эксперты и политтехнологи, оценивают способность региональных руководителей влиять на решения в администрации президента РФ, Кабмине, парламенте, а также в партийной и бизнес-элите.

В декабре в первую пятерку рейтинга вошли мэр Москвы Сергей Собянин, раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Идэль Гумеров

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