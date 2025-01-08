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Коммерсантъ FM
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Власти Приднестровья заявили об энергетическом и гуманитарном кризисе

Министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР, Приднестровье) Сергей Оболоник рассказал, что запасов газа в республике хватит еще на 24 дня. По его словам, страна находится в состоянии энергетического и гуманитарного кризиса.

Фото: Министерство экономического развития ПМР

Фото: Министерство экономического развития ПМР

Министр отметил во время заседания Совета безопасности ПМР, что предпринятые государством меры до прекращения поставок газа показали свою эффективность. Приднестровье зарезервировало 13 млн куб. м газа, что позволяет продолжать снабжать ряд социальных объектов, а также жилые многоэтажные дома. Господин Оболоник отметил, что минимальное движение газа позволяет впоследствии оперативно возобновить полноценное снабжение.

Члены Совбеза также обсудили работу промышленности в условиях энергокризиса. Президент ПМР Вадим Красносельский отметил, что в республике обеспечена продовольственная безопасность, однако функционирование производств при отсутствии газоснабжения система «не потянет». Правительство рассматривает возможность работы предприятий в ночное время.

«Газпром» с 1 января прекратил поставки газа в Молдавию из-за долга «Молдовагаза». Кишинев называет большую часть задолженности несуществующей и считает решение политическим. В Приднестровье из-за прекращения поставок отключили центральное отопление и горячее водоснабжение, в республике ежедневно на восемь часов отключают электричество. МИД Приднестровья призвал Молдавию решить проблему с долгом «Молдовагаза», чтобы возобновить подачу газа в ПМР.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Остановка транзита потушила свет».

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