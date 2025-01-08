В Белгородской области два человека ранены из-за атаки FPV-дрона

В хуторе Леоновка Валуйского округа движущийся легковой автомобиль подвергся атаке украинского FPV-дрона. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ранена семейная пара.

Пострадавших доставляют в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями лиц. У автомобиля повреждена вся передняя часть и выбиты стекла. в своем Telegram-канале губернатор выложил видеозапись, на которой видно, что дрон догоняет ехавшую по дороге машину и атакует ее со стороны водителя. На месте работают оперативные службы.

Ранее сегодня, 8 января, вооруженные силы Украины атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области. В результате обстрелов никто не пострадал. За минувшие сутки по территории региона были выпущены девять беспилотников и три снаряда.

Сергей Толмачев