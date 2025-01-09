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Коммерсантъ FM
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«Торпедо» на двоих

Sminex нашел партнера для реконструкции стадиона

Выкупив ГК «Инград», Sminex Алексея Тулупова начал подыскивать партнеров для завершения проблемных объектов группы. 49% в проекте затянувшейся более чем на 20 лет реконструкции стадиона «Торпедо» на юге Москвы перешли структурам регионального застройщика ГК «Сибпромстрой». Проект может потребовать вложения 24 млрд руб. и вряд ли окажется выгодным, но участие в нем позволит застройщикам рассчитывать на льготы в дальнейшем.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В начале декабря 49% в ООО «Специализированный застройщик "Торпедо"» перешли под контроль ООО «Строительно-спортивная компания» (ССК), следует из данных СПАРК. ССК в равных долях контролируют совладельцы ГК «Сибпромстрой» Владимир Кожаев, Николай Сторожук и их партнер Леонид Соболев. Доля подконтрольного Sminex ПАО «Инград» в СЗ «Торпедо» в ходе сделки размылась со 100% до 51%.

Леонид Соболев пояснил “Ъ”, что в 2024 году он совместно с партнерами получил контроль над футбольным клубом «Торпедо» и роль генподрядчика реконструкции одноименного стадиона в Москве.

ССК, по его словам, будет также заниматься софинансированием проекта совместно с «Сибпромстроем». Президент Sminex Алексей Тулупов отметил, что его компания также будет спонсировать работы, выделив на них 7 млрд руб.

ГК «Инград» ранее входила в топ-20 российских застройщиков по объему текущего строительства, реализовав в августе 2024 года 712 тыс. кв. м. Выручка компании в 2023 году сократилась на 24% год к году, до 63,4 млрд руб., чистая прибыль — на 19%, до 785 млн руб., по МСФО. До октября прошлого года «Инград» контролировал концерн «Россиум» Романа Авдеева и Сергея Сударикова, после — Sminex. Сделка оценивалась в 35–40 млрд руб.

На балансе СЗ «Торпедо» право аренды 9,3 га под спорткомплексом имени Э. А. Стрельцова, который включает в себя стадион «Торпедо» на Восточной улице на юге Москвы, следует из ЕГРН. Спортивный объект на 13,5 тыс. зрителей построен в 1959 году. Его реконструкцию еще в 2003 году наметил занимавший тогда пост мэра Москвы Юрий Лужков. Стадион планировалось сделать конкурентом «Лужникам», но проект забуксовал.

Первоначально реконструкцию «Торпедо» планировали структуры «Норильского никеля», но в 2013 году проект в составе комплексной застройки был передан ОПИН Михаила Прохорова (см. “Ъ” от 23 апреля 2013 года). «Инград» получил его вместе с другими активами девелопера в конце 2016 года. В 2020 году группа рассчитывала завершить реконструкцию до конца 2023 года, увеличив вместимость стадиона до 15 тыс. человек. Но в августе 2024 года глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков оценивал готовность в 20%.

Сейчас основные работы по реконструкции «Торпедо» планируется завершить в 2026 году, говорит господин Соболев.

Гендиректор строительной компании «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский предполагает, что в общей сложности проект потребует еще 24 млрд руб. «Для реализации нужно инженерное оборудование и освещение, в основном зарубежное»,— замечает он. Эксперт поясняет, что для Sminex «Торпедо» изначально был социальной нагрузкой, связанной с обязательствами перед городом, а не коммерчески выгодным проектом. Сторонний игрок, по мнению господина Котровского, тоже едва ли смог найти в проекте экономический смысл: сделка по передаче 49% в СЗ «Торпедо», вероятно, была безденежной.

ГК «Сибпромстрой» ранее не занималась крупными спортивными объектами, специализируясь на строительстве жилья в Ханты-Мансийском автономном округе, Подмосковье, Москве и Белгородской области. Портфель реализованных проектов, по собственной оценке, в 2023 году составлял 3 млн кв. м.

Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов не исключает, что «Сибпромстрой» в будущем может консолидировать весь проект реконструкции «Торпедо»: для региональной компании это хороший шаг к экспансии в Москве. Хотя партнер Ricci | M&A Петр Виноградов не исключает, что участие в проекте для Sminex за счет создания мест приложения труда в дальнейшем позволит рассчитывать на льготы при смене вида разрешенного использования земли в рамках других проектов, предполагающих строительство жилья.

Как перестраивали московские стадионы

История вопроса

В 2005 году ФК ЦСКА взял в аренду у Минобороны РФ участок рядом с Ходынским полем под строительство стадиона вместимостью 30 тыс. человек. Новый комплекс планировали построить на месте снесенного в 2000-х стадиона «Песчаное» — бывшей спортивной базы ЦСКА. Строительство началось в 2007 году. В июле 2010 года клуб выкупил земельный участок под стадион у Минобороны на аукционе. Первая официальная игра состоялась 10 сентября 2016 года. Общая стоимость реализации проекта составила $350 млн, из которых $241 млн вложил Внешэкономбанк. Новый стадион получил название главного спонсора — «ВЭБ Арена».

Футбольный стадион «Динамо» закрылся на реконструкцию в 2008 году. Одним из главных спонсоров проекта стал банк ВТБ, который получил 74% акций ФК «Динамо». Первоначально стадион должен был стать площадкой для проведения матчей ЧМ в 2018 году. Поскольку у FIFA есть требования к ориентации стадионов строго с севера на юг, «Динамо» нужно было развернуть. Впоследствии застройщики отказались от кардинальных изменений. Новый комплекс был введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года под названием «ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина». Стоимость реконструкции оценивалась в 9 млрд руб.

Реконструкция арены спортивного комплекса «Лужники» началась в 2014 году. Конкурс на проектирование и восстановительные работы выиграло АО «Мосинжпроект». Новый стадион открылся в ноябре 2017 года и спустя год стал центральной площадкой ЧМ по футболу. Общая стоимость ремонтных работ обошлась в 26,6 млрд руб.

Реконструкция стадиона «Москвич» началась в 2019 году и стала первой с момента строительства комплекса в 1960-х. Работы производились строительной компанией ООО «Меркурий». Открытие состоялось в 2023 году.

Спортивный комплекс «Олимпийский» закрылся на реконструкцию в 2019 году. Стадион проектирует ООО «Киевская площадь», генподрядчиком является ООО «ТрэйдИнвестментс». Сдача в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Дарья Андрианова, Анатолий Костырев

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