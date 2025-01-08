Театр вышел с Гоголем

В Опере Франкфурта возобновили главный рождественский хит театра — оперу Николая Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» по повести другого Николая, Гоголя, в постановке Кристофа Лоя. Спектакль, ставший событием сразу после премьеры 2021 года, остается таковым и при обновленном составе исполнителей. Рассказывает Алексей Мокроусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Васильев (в роли Вакулы, слева) и Андрей Попов (в роли Черта)

Фото: Monika Rittershaus Георгий Васильев (в роли Вакулы, слева) и Андрей Попов (в роли Черта)

Фото: Monika Rittershaus

Если в опере певцы с самого начала много летают над сценой, это может и насторожить. Но «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова на то и сказка — точнее, «быль-колядка», как называл ее сам композитор, или «подлинная история и песнь в честь солнцестояния», как написано в программке,— чтобы быт и фантастика здесь были частью одного целого.

Римский-Корсаков выглядит идеальным либреттистом XXI века: он динамичен, не терпит скуки и простоя и в этом смысле близок эстетике Кристофа Лоя, который предложил театру идею постановки.

Лой — знаток русской культуры в целом и русской музыки в частности, он ставил и «Онегина», и «Пиковую даму», и даже «Детей солнца» Горького на драматической сцене. В том же Франкфурте накануне премьеры «Ночи» он выпустил спектакль по романсам Чайковского, названный по вольному переводу стихотворения Гете «Нет, только тот, кто знал».

Декорации постоянного соавтора Лоя художника Йоханнеса Лайакера можно назвать воздушными не только потому, что на сцене постоянно летают. Серебристый фон в небесных сценах сменяется черно-белым решением в «бытовых сценах». Одетый по поздней советской моде хор — или по крайней мере художник по костюмам Урсула Ренценбрик так себе эту моду представляет — тоже не стоит без дела. По слаженности франкфуртский хор, один из лучших в Европе, даст фору многим.

Кристоф Лой поставил веселый и добрый спектакль, где все кончается хорошо, как и было задумано Римским-Корсаковым.

«Ночь перед Рождеством» — редкий случай в истории оперы XIX века и уж тем более наших дней. Опера создана против всех правил жанра, здесь никто мучительно не умирает, чтобы из последних сил спеть еще одну арию, зла нет как такового, Черт обаятелен и нестрашен (запоминающаяся работа тенора Мариинского театра, лауреата еще старой «Золотой маски» Андрея Попова, в очередной раз блеснувшего в характерной роли), а сцена с летающими галушками превращает действие едва ли не в оперетту, а то и в мюзикл.

В спектакле летают и поют, причем певцам процесс нравится, их не пугают даже акробатические кульбиты, казаки танцуют полонез с придворными дамами, и этим балетное дело не ограничивается. На сцене появляются балерина и медведь, который, впрочем, разоблачается и оказывается не менее прекрасным танцовщиком — любопытно, читал ли режиссер «Обыкновенное чудо» Шварца? Есть и комично-эротичное: сцена у Солохи, у которой в шкафу припасены мешки для всех ее многочисленных любовников, от дьяка (американец Питер Марш давно работает во франкфуртской труппе) до головы, обозначенного в этой постановке как бургомистр (Себастьян Гейер). Поющая Солоху албанская меццо-сопрано Энкеледа Шкоза выступает в крупнейших театрах Европы под управлением таких дирижеров, как Колин Дэвис, Риккардо Шайи и Владимир Юровский, ее голосовые возможности не уступают актерским дарованиям, это принципиально для режиссера.

Главным героем вечера стал московский тенор Георгий Васильев, солист московской «Новой оперы» и Немецкой оперы на Рейне. Его кузнец Вакула — обаятельный и озорной, подвижный, а главное — голосистый.

Во многом из-за Васильева спектакль так успешен. Оксану на премьере 2021 года пела петербургская сопрано Юлия Музыченко — тоже не случайная в мире Римского-Корсакова певица, она, в частности, была Царевной Лебедью в страсбургской постановке Дмитрия Чернякова «Сказки о царе Салтане». Сейчас ее сменила полячка Моника Бучковска-Вард; некоторая холодность образа вполне подходит горделивой поначалу героине. Чуба раньше исполнял бас Алексей Тихомиров из «Новой оперы» — сменившему его южнокорейскому певцу Чону Ин Хо не хватает актерской школы.

Премьерными показами дирижировал Себастьян Вайгле, тогда еще музыкальный директор во Франкфурте (сейчас его сменил молодой и блистательный Томас Гуггайс). Дирижирующий сегодня Такэси Мориути (см. “Ъ” от 4 мая 2024 года) часто выступает как аккомпаниатор, внимание к голосам для него на первом месте, и с этой задачей он справляется.

«Ночь перед Рождеством» редко ставят в России — Римский-Корсаков у нас вообще почему-то не пользуется равным с Чайковским музыкальным авторитетом. Возможно, дело в скромности самого композитора — о той же «Ночи перед Рождеством» он мечтал многие годы, но приступить к работе не решался, пока был жив Петр Ильич, написавший на сюжет Гоголя «Кузнеца Вакулу», переделанного позже в «Черевички». В феврале во Франкфурте, кстати, возобновят его «Чародейку» в постановке дирижера Валентина Урюпина и режиссера Василия Бархатова.