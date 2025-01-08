Сербия разорвала несколько контрактов на поставки оружия с Россией

Начальник Генштаба армии Сербии Милан Мойсилович рассказал, что стране стало практически невозможно поддерживать поставки вооружения из России из-за введенных санкций против Москвы. По его словам, из-за этого сербской армии пришлось расторгнуть несколько контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милан Мойсилович

Фото: Milos Miskov / Anadolu Agency / Getty Images Милан Мойсилович

Фото: Milos Miskov / Anadolu Agency / Getty Images

«По дипломатическим каналам мы пытаемся найти способ преодолеть сложившуюся ситуацию. Некоторые контракты мы расторгли, а некоторые отложили в надежде, что ситуация в межгосударственных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать договор»,— сказал господин Мойсилович в интервью изданию «Новости».

Глава Генштаба отметил, что производимое Россией вооружение использовал ряд вооруженных сил по всему миру, а некоторые страны имели лицензию на создание собственного производства. Благодаря этому Сербия нашла способ создать устойчивую систему снабжения военной техники запчастями.

После введения Евросоюзом санкций против России Сербия стала закупать оружие у Европы. В частности, в августе 2024 года президент Сербии Александр Вучич сообщил о согласовании контракта с Францией на покупку 12 истребителей Rafale. Стоимость контракта составила €2,7 млрд. Оппозиция Сербии назвала контракт политической сделкой Белграда с Парижем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Сербии поставил на Францию».