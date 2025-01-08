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Коммерсантъ FM
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Россия стала восьмым партнером Бразилии по объему товарооборота

Товарооборот между Россией и Бразилией увеличился на 9,3% за год, до $12,4 млрд. Это стало рекордным показателем двусторонней торговли, и Россия вошла в десятку основных торговых партнеров страны, пишет «Прайм» со ссылкой на бразильскую службу статистики.

Российский экспорт в Бразилию вырос на 9,5%, достигнув $10,96 млрд. Бразильские поставки выросли на 8,2%, до $1,45 млрд. Россия стала восьмым торговым партнером страны. Первым партнером Бразилии остается Китай (товарооборот по итогам года увеличился на 0,3%, до $158 млрд), вторым — США (значение выросло на 8%, до $80,9 млрд), третьим — Аргентина (товарооборот снизился на 4,7%, до $27,4 млрд).

В феврале прошлого года посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что российско-бразильский товарооборот в 2023 году достиг объема в $11 млрд. Он рассказал, что Бразилия в основном поставляет в Россию продукты из сои, говядины, мяса птицы и кофе. Латиноамериканская республика получает из России 24% всех импортируемых удобрений, а также дизельное топливо, говорил посол тогда.

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