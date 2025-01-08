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Коммерсантъ FM
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Китайский юань упал до 16-месячного минимума

Опасения инвесторов по поводу возможных новых тарифов Дональда Трампа против Китая привели к тому, что курс китайского юаня по отношению к доллару снизился до RMB7,33 за $1. Это является минимумом c июня 2023 года.

Снижение продемонстрировали фондовые индексы Китая и некоторых соседних стран региона — гонконгский Hang Seng опустился на 0,8%, континентальный китайский CSI 300 — на 0,2%, японский Nikkei 225 — на 0,3%.

Аналитики отмечают, что давление на курс китайского юаня оказывает не только риторика избранного президента США, но и продолжающиеся негативные явления в экономике КНР — с 31 декабря курс юаня снижался в течение пяти торговых сессий.

Евгений Хвостик

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