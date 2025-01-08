Власти Бельгии посоветовали гражданам не есть рождественские ели

Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи (AFSCA) Бельгии предупредило граждан о том, что нельзя есть рождественские елки, пишет издание La Depeche du Midi. Предупреждение связано с тем, что на официальном сайте города Гент, регион Фландрия, появился призыв есть деревья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

В публикации на сайте муниципалитета города расписывается традиция скандинавов очищать и сушить еловые иглы, а затем готовить из них, например, ароматизированное масло. Абзац об этом был озаглавлен фразой: «Съешьте свою рождественскую елку!». AFSCA отреагировало на этот призыв, предупредив, что потребление рождественских елок как людьми, так и животными может быть небезопасным — в том числе из-за использования пестицидов для выращивания деревьев.

В итоге публикацию отредактировали. Заголовок поменяли на: «Скандинавы едят свои рождественские елки». При этом в материале есть предупреждение, что не все хвойные съедобны. Опасно есть, например, части ели и сосны, обработанные пестицидами и огнестойкими спреями, а также ядовитый тис, отмечается в статье.