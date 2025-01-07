Патриарх Кирилл призвал россиян не гадать на Рождество

Патриарх Кирилл назвал гадание проявлением дьявольских сил и посоветовал не заниматься ворожбой на Рождество. Он рассказал об этом в интервью телеканалу «Россия 1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Гадания патриарх назвал заигрыванием с дьяволом, которое для человека заканчивается личной трагедией. «Уж если наши предки благочестивые справились с этим... то неужели люди, россияне XXI века, поведутся на это искушение и будут изучать возможности того, что им предстоит пережить в жизни, посредством привлечения темной силы»,— сказал он.

Патриарх рассказал, что видел сообщения о гадалках, которые готовы приехать на новогодние корпоративы за 160 тыс. руб. Он также рассказал о своих знакомых, которые считают, что погадать под Рождество — не грех.