Рынок «Гача» полностью закрылся

Торговля на рынке «Гача» окончательно прекратилась. Перед в конце 2024 года закрылись последние торговые ряды, расположенные ближе к улице Борчанинова. Согласно данным сервиса Яндекс, рынок «Гача» имеет статус «больше не работает».

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фото: Яндекс Карты



Напомним, снос павильонов начался в феврале 2024 года. Собственники оптового рынка - бизнесмены Биняминовы продали землю ижевскому девелоперу «Талану», который застроит его жильем. Сначала были закрыты и снесены торговые объекты в центре рынка, торговля частично перенеслась на другие площади рынка. Сейчас рынок полностью закрыт.