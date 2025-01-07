Уголовное дело о гибели туристки на Усьвинских столбах направлено в тюменский суд

Уголовное дело о гибели 38-летней туристки из Тюмени Татьяны Мадеевой на Усьвинских столбах перешло на рассмотрение в суд города Тюмени. Об этом сообщает издание properm.ru. Уголовное дело было возбуждено в 2021 году Чусовским СУ СКР по Прикамью и находилось на рассмотрении в местном суде. По информации издания, материалы дела были направлены по ходатайству следствия в Калининский районный суд Тюмени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: соцсети Татьяны Мадеевой

фото: соцсети Татьяны Мадеевой



Напомним, трагедия произошла на Усьвинских столбах в феврале 2021 года. Тогда группа туристов из 18 человек, организованная тюменским туристическим клубом, прибыли на арендованном автобусе в поселок Усьва. Утром 13 февраля группа в сопровождении двух представителей турклуба без специального оборудования выдвинулись по маршруту восхождения «Усьвинские столбы». Во время восхождения Татьяна Мадеева упала в ущелье глубиной около 30 метров. Пострадавшая была поднята из ущелья сотрудниками поисково-спасательного отряда из Чусового. При доставлении в медицинское учреждение от полученных телесных повреждений туристка скончалась.

Следователем по особо важным делам следственного отдела по Чусовому краевого СУ СКР было предъявлено обвинение тюменскому индивидуальному предпринимателю, организовавшему поход. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека). Обвиняемый назначил ведущими группы лиц, заведомо зная, что они не являются инструкторами-проводниками и профессионально не подготовлены для сопровождения туристов и обеспечения их безопасности.