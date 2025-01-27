Сегодня исполняется 71 год директору Федеральной службы войск нацгвардии РФ — главкому войсками нацгвардии РФ генералу армии, Герою РФ Виктору Золотову

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Виктор Золотов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет и. о. губернатора Курской области Александр Хинштейн:

— Уважаемый Виктор Васильевич! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения. Вся Ваша жизнь — пример истинного служения стране, самоотверженности и долга. Знаю это не понаслышке. Горжусь тем, что мне довелось поработать под Вашим руководством, участвуя в строительстве Росгвардии. Сегодня на новом месте я каждодневно убеждаюсь, какую огромную роль играет Росгвардия в защите России и ее граждан в Курской области. Это актуально вдвойне. Во многом авторитет Росгвардии, ее роль и место — это Ваша огромная заслуга. И многосоттысячная армия росгвардейцев по праву считает Вас своим основателем и примером для подражания. Ведь главный принцип настоящего командира — делай как я. Здоровья Вам, счастья, терпения, удачи во всем и, конечно, победы, для приближения к которой Вы и вся Росгвардия в целом делает очень и очень много.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»