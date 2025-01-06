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Миллиарды на отдых

Топ самых дорогостоящих туристических проектов, анонсированных в 2024 году

В 2024 году на Кубани заключили 17 инвестсоглашений в сфере туризма на общую сумму 193,3 млрд руб., сообщили в минкурортов региона. «Ъ-Кубань» выбрал самые масштабные и дорогостоящие проекты, которые поражают своим размахом. Среди них — несколько крупных гостиничных комплексов в Анапе, новые отели в Сочи, санатории и проекты агротуризма.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Первое место: гостиничный комплекс в Новороссийске

  • Объем инвестиций — 33 млрд руб.
  • Срок реализации — 2031 год

Фото: investnovoros.ru

На ПМЭФ-2024 заключено инвестиционное соглашение по строительству гостиничного комплекса в Новороссийске. ООО СЗ «Алмазстрой» инвестирует в строительство гостиничного комплекса с помещениями общественно-делового назначения более 33 млрд руб. Ввести гостиницу на 4 тыс. номеров в эксплуатацию планируют через семь лет. Реализация проекта обеспечит создание 600 рабочих мест.

Новороссийск занимает первое место в Краснодарском крае по инвестклимату

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Второе место: реконструкция пансионата «Весна»

  • Объем инвестиций — 30 млрд руб.
  • Срок реализации — 2027 год

Фото: tuapseregion.ru

Сразу три крупных инвестиционных проекта в сфере туризма на общую сумму 55 млрд руб. будут реализованы в Туапсинском районе. Самый значительный — строительство гостиничного комплекса «Весна». Инвестором проекта выступает АО «Пансионат Весна» с объемом вложений более 30 млрд руб. С 2024 по 2027 годы предусмотрено строительство гостиничного комплекса категории 4—5 звезд на 2,5 тыс. номеров в пансионате «Весна».

По информации администрации Туапсинского района, в настоящий момент вся документация готова и находится на рассмотрении у наших специалистов для получения разрешения на строительство.

Инвестор сохранит и приведет в порядок объект культурного наследия — черноморскую дачу Екатерины фон Крит, построенную на рубеже XIX — XX веков.

Более 55 млрд рублей привлекут в развитие туризма в Туапсинском районе

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Третье место: гостиничный комплекс в Анапе

  • Объем инвестиций — 21 млрд руб.
  • Срок реализации — 2027 год

На территории Анапы реализуют сразу несколько крупных инвестиционных проектов по строительству отелей категорий четыре и пять звезд. Соглашения по реализации проектов заключили в рамках Петербургского международного экономического форума.

Один из самых значимых таких проектов — «Гостиничный комплекс» на 2,5 тыс. номеров в проезде Сосновый, 10 (инвестор ООО «СЗ «ГражданстройАнапа», срок реализации — 2024-2027 годы, объем инвестиций — около 21 млрд руб.).

Предполагается, что комплекс станет одним из крупнейших на курорте. Он будет состоять из четырех литеров с общим номерным фондом более 2,5 тыс. номеров. На первых этажах всех корпусов разместят бары, рестораны, медицинские и спа-центры. Кроме того, планируется построить открытые бассейны общей площадью почти 3 тыс. кв. м. Проект планируют реализовать за три года, трудоустроив около 1 тыс. человек.

В Анапе построят три новых гостиничных комплекса за 38 млрд рублей

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Четвертое место: комплекс Playa Resort

  • Объем инвестиций — 17 млрд руб.
  • Срок реализации — 2030 год

В поселке Совет-Квадже возведут гостиничный комплекс Playa Resort. Это современный отель уровня «четыре звезды», с детским центром и спа-зоной. Объем инвестиций в проект составит 17 млрд руб.

Проект планируют сдать к 2030 году. Запланировано создание гостиничного комплекса на территории бывшего пансионата «Юность» площадью 8 га. Новый комплекс сможет вместить более 1,5 тыс. человек. Инвестор обустроит территорию, создаст природный парк, зоны отдыха и развлечений, включая СПА с термальной водой и пятью бассейнами. Отдыхающим также будут доступны фитнес-центр, детский центр, теннисные корты, амфитеатр, конференц-зал, кафе, рестораны и парковка

Для управления комплексом был привлечен гостиничный оператор «Космос Отель Групп».

На месте пансионата «Юность» в Сочи возведут гостиницу за 17 млрд рублей

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Пятое место: лечебно-оздоровительный комплекс в Сочи

  • Объем инвестиций — 16 млрд руб.
  • Срок реализации — 2028 год

В 2024 году также реализуется соглашение о строительстве крупного лечебно-оздоровительного комплекса от ООО СЗ «Лечебно-оздоровительный комплекс "Вера"». Проект реализуют до 2028 года. Комплекс появится в микрорайоне Уч-Дере. Стоимость проекта — 16 млрд руб.

Возведение 4-звездочного комплекса будет производиться на территории, где сейчас стоит недостроенный 16-этажный пансионат для строителей БАМа. Объект начали строить еще в 1979 году. Сейчас его готовность составляет 19%. Через 4 года здесь появится новый комплекс, который сможет вместить более 1,4 тыс. человек.

Новый объект будет предназначен для семейного и лечебно-оздоровительного отдыха по системе «Все включено». Здесь будет спортивная и курортная инфраструктура, медицинский центр, акватермальный комплекс с двумя бассейнами, два ресторана, детский центр, конференц-зал, фитнес-центр и спортивный зал.

На месте недостроя в Сочи возведут гостиницу за 16 млрд рублей

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Шестое место: гостиничный комплекс Sun Garden Hotel & SPA

  • Объем инвестиций — 15 млрд руб.
  • Срок реализации — 2028 год

В Анапе до 2028 года появится пятизвездочный гостиничный комплекс Sun Garden Hotel & SPA на улице Железнодорожной, рассчитанный на 1,2 тыс. номеров. Здесь возведут двухэтажный спа-комплекс.

Гостиничным оператором комплекса выступит управляющая компания Banyan Tree. Инвестор ООО «Развитие» вложит в проект около 15 млрд руб. По итогу реализации проекта в Анапе должно появиться 700 рабочих мест.

В Анапе построят три новых гостиничных комплекса за 38 млрд рублей

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Седьмое место: отель «Абрау Клаб»

  • Объем инвестиций — 15 млрд руб.
  • Срок реализации — 2028 год

ООО «Визит Абрау» (входит к ГК «Абрау-Дюрсо») построит четырехзвездочный отель «Абрау Клаб» на 212 номеров, расположенных в коттеджах и вилле, общей площадью 16,7 тыс. кв. м. В проект вложат 15 млрд руб.

Новый комплекс будет включать коттеджи и виллы, рестораны, бары, СПА-зоны, открытые и закрытые бассейны, теннисные корты, тренажерный зал, детский клуб. В рамках проекта город получит 250 новых рабочих мест. Завершат реализацию проекта в 2028 году.

«Абрау-Дюрсо» заявило о создании нового туристического кластера в июне 2022 года. В рамках проекта планировалось построить шесть средств размещения, в том числе гостиницы, глэмпинги, рестораны, спортивно-развлекательный комплекс, аквакомплекс. Также инвестор намерен реконструировать центр поселка и построить видовую набережную.

Новый гостиничный комплекс построят в Абрау-Дюрсо

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Восьмое место: отель в Псебае

  • Объем инвестиций — 15 млрд руб.
  • Срок реализации — 2030 год

Компания «Аструм Групп» также возведет отель на 1 тыс. номеров в станице Псебай Мостовского района. Это будет всесезонный курортный комплекс с развлекательным и спортивным центрами, спа, аквапарком и парковками. В реализацию проекта инвестирую 15 млрд руб.

«Крупный гостиничный комплекс в Мостовском районе станет не только еще одной точкой притяжения туристов, но и крупным работодателем»,— отмечал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Инвестор вложит 50 млрд рублей в три крупных гостиничных комплекса на Кубани

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Девятое место: санаторий в Анапе

  • Объем инвестиций — 3,3 млрд руб.
  • Срок реализации — 2026 год

СК «Жемчужина» (курорт Miracleon) и компания «Дусит Интернейшнл Девелопмент» из Королевства Таиланд инвестируют в строительство санаторного комплекса мирового уровня в Анапе более 3,3 млрд руб. Срок реализации проекта — 2024-2026 годы. В пятизвездочном комплексе предусмотрен СПА-центр.

Уточняется, что город-курорт получит новых туристов, 200 млн руб. в виде налоговых отчислений ежегодно и 120 рабочих мест.

Десятое место: отель в Дагомысе

  • Объем инвестиций — 2,5 млрд руб.
  • Срок реализации — 2028 год

На территории бывшей базы отдыха «Рассвет» в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи построят четырехзвездочный отель за 2,5 млрд руб.

Проектом предусмотрено строительство отеля на 896 отдыхающих к 2028 году. Площадь застройки — два гектара. На территории комплекса оборудуют спа-центр, фитнес-клуб, два открытых бассейна, фитнес-бары на крыше, чайную комнату и другие объекты. Управлять комплексом будет гостиничный оператор «Космос Отель Групп».

В строительство 4-звездочного отеля в поселке Дагомыс вложат 2,5 млрд рублей

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Одиннадцатое место: санаторий Pontos Family Resort

  • Объем инвестиций — 2,4 млрд руб.
  • Срок реализации — 2026 год

Еще одно соглашение, заключенное властями Анапы, предусматривает строительство на Пионерском проспекте санатория категории пять звезд Pontos Family Resort. Объект подготовят к 2026 году, индивидуальный предприниматель Дмитрий Михайлов планирует инвестировать в проект 2,4 млрд руб.

Номерной фонд составит 239 номеров. Завершить строительство планируют за три года и создать около 100 рабочих мест.

В Анапе построят три новых гостиничных комплекса за 38 млрд рублей

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Двенадцатое место: агрокластер в Туапсинском районе

  • Объем инвестиций — 2 млрд руб.
  • Срок реализации — 2032 год

В селе Георгиевское Туапсинского района Кубани запланировано развитие сельскохозяйственно-туристического кластера. Соглашение о его реализации заключили в 2024 году.

На территории кластера расположатся фермы и сады, пасека, ярмарка, приюты для лесных животных, зоны активного отдыха и проведения фермерских мастер-классов, спортивные объекты, точки общепита. Реализовать проект стоимостью более 2 млрд руб. планируется в течение восьми лет.

Тринадцатое место: лагерь «Черноморец

  • Объем инвестиций — 700 млн руб.
  • Срок реализации — 2026 год

В Анапе реконструируют детский лагерь «Черноморец». Объем инвестиций составит 700 млн руб. Инвестором проекта выступит руководство детского оздоровительного лагеря «Энергетик». До закрытия в 2016 году «Черноморец» был одним из самых популярных детских лагерей Кубани. Срок реализации проекта — 2024-2026 годы.

На базе детского оздоровительного учреждения восстановят медицинский центр, столовую, киноконцертный зал, спортивные площадки. Предполагается, что уже в 2027 году «Черноморец» сможет принимать по 500 гостей за одну смену.

Вячеслав Рыжков

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