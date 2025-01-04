Рост уровня моря грозит проблемами крупнейшим нефтяным портам мира

Тринадцать портов мира с наибольшей интенсивностью движения супертанкеров серьезно пострадают от повышения уровня моря хотя бы на один метр. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные ученых исследовательской организации Международная инициатива по климату криосферы (International Cryosphere Climate Initiative, ICCI).

В число портов в зоне риска входят американские Хьюстон и Галвестон, саудовские Рас-Тамура и Янбу, Роттердам (Нидерланды) и российский порт Усть-Луга. Исследователи, основываясь на картах GoogleMaps и Climate Central, прогнозируют, что повышение уровня моря, «практически неизбежное» в ближайшие сто лет, приведет к повреждению причалов, нефтехранилищ, нефтеперерабатывающих заводов в этих портах и другой инфраструктуры.

Руководитель ICCI Пэм Пирсон в беседе с The Guardian назвала выводы своей организации полными иронии. «Ирония состоит в том, что эти танкерные порты находятся ниже уровня повышения на один метр… притом что (сам рост уровня моря.— “Ъ”) происходит из-за продолжающегося использования ископаемых видов топлива»,— отметила она.

Виктор Буй