Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене
Россиянка Полина Кудерметова обыграла Дарью Касаткину в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене. Игра закончилась со счетом 1:6, 6:2, 7:5 в пользу Кудерметовой. В четвертьфинале она сыграет с американкой Эшлин Крюгер.
Полина Кудерметова
Фото: William West / AFP
21-летняя Кудерметова занимает 107-ю строчку в рейтинге WTA. На счету теннисистки нет побед на соревнованиях под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше первого круга.
Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500. Его призовой фонд составляет $1,5 млн. Действующей победительницей является теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина, которая в текущем розыгрыше не принимает участия.