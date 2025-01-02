Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене

Россиянка Полина Кудерметова обыграла Дарью Касаткину в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене. Игра закончилась со счетом 1:6, 6:2, 7:5 в пользу Кудерметовой. В четвертьфинале она сыграет с американкой Эшлин Крюгер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Кудерметова

Фото: William West / AFP Полина Кудерметова

Фото: William West / AFP

21-летняя Кудерметова занимает 107-ю строчку в рейтинге WTA. На счету теннисистки нет побед на соревнованиях под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше первого круга.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500. Его призовой фонд составляет $1,5 млн. Действующей победительницей является теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина, которая в текущем розыгрыше не принимает участия.