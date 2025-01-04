В аэропорту Пулково вновь ограничили полеты

На работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня с 07:45 мск на работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения»,— сказано в сообщении пресс-службы. В ведомстве отметили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Средства противовоздушной обороны в ночь на 4 января отражали атаку в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Никто не пострадал, разрушений нет. По информации источника издания 78.ru, в Пулково также действовали ограничения с 23:43 до 00:48.

По информации Минобороны, всего за минувшую ночь было сбито 16 дронов над пятью российскими регионами. Над Брянской областью уничтожено 10 БПЛА, над Смоленской — три, над Белгородской, Псковской и Ленинградской — по одному. В Белгородской области пострадал один человек, также повреждена линия электропередачи.