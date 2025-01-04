Технологии внедряют в проезд

В прошлом году в общественном транспорте Санкт-Петербурга ввели два новых способа оплаты в рамках обещанной городом модернизации. Была закрыта на годовую реконструкцию станция метро «Удельная». В то же время после планового обновления двери для пассажиров открыла «Чернышевская», сроки ремонта которой неоднократно сдвигались. Также на финишную прямую вышла девятилетняя эпопея с открытием станции метро «Горный институт» на Васильевском острове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГУП «Петербургский метрополитен» запустило тестовую оплату проезда в метро по биометрии. Режим расчета будет действовать до конца января 2025 года на станциях метро «Гостиный двор» и «Площадь Восстания»

Фото: Петербургское метро / ВКонтакте ГУП «Петербургский метрополитен» запустило тестовую оплату проезда в метро по биометрии. Режим расчета будет действовать до конца января 2025 года на станциях метро «Гостиный двор» и «Площадь Восстания»

Фото: Петербургское метро / ВКонтакте

Пассажиров отслеживают по карте

СПб ГУП «Горэлектротранс» тестирует систему Open Loop для оплаты проезда по геолокации в общественном транспорте. Новую функцию проверяли на отсутствие ошибок на 12 трамваях маршрута № 24 до конца 2024 года. В январе Смольному предстоит решить, стоит ли расширять ее на другие направления.

Информация о внедрении новой системы оплаты проезда была известна еще летом и обсуждалась на московском транспортном форуме. Заместитель генерального директора компании «Датапакс» Роман Спиридонов заявил о скором применении разработки в Петербурге. Спустя несколько месяцев проект был запущен в тестовом режиме.

Аналогичный функционал уже ввели в Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде. В Петербурге, однако, способ доступен с определенными ограничениями. В настоящее время использовать новую функцию Bluetooth-маячков могут только пассажиры, приобретающие стандартные билеты за 65 рублей, а не льготные.

Испытания приложения начали с 12 трамваев, оборудованных специальными Bluetooth-метками. При успешной работе системы в ближайшие два месяца проект планируют расширить на все городские трамваи, их количество сейчас составляет 776, по данным «Горэлектротранса». Директор предприятия Денис Минкин предварительно оценил затраты на проект в 20 млн рублей. Глава комитета по транспорту Валентин Енокаев добавил, что к февралю в Смольном примут решение о полномасштабном внедрении новой системы оплаты на различных видах транспорта.

Лицо внедрили в оплату

Также к новым способам оплаты пришло ГУП «Петербургский метрополитен». Предприятие запустило тестовую оплату проезда в метро по биометрии. Режим расчета будет действовать до конца января 2025 года на станциях метро «Гостиный двор» и «Площадь Восстания».

Биометрические турникеты пока установили только на двух станциях метро Петербурга. Однако до конца следующего года ими оснастят оставшиеся 70 станций, а также готовящийся к запуску «Горный институт». Нововведение реализуется при поддержке ПАО «Банк ВТБ». «Банк помогает проводить регистрацию биометрических данных пользователя на портале "Госуслуги" и привязывает банковскую карту к системе оплаты»,— уточнили в «Петербургском метрополитене».

Пока расплатиться лицом в метро по социальной карте невозможно, а проезд по банковской карте доступен с 14 лет, так как именно после этого возраста можно регистрировать биометрические данные. Расширение оплаты на льготников проведут, но только после окончания тестового периода — в феврале 2025 года. «Возникает вопрос о возможности оплаты лицом для подростков, учитывая, что с 14 лет можно сдать биометрию. Мы еще рассматриваем этот вопрос»,— рассказал старший вице-президент ВТБ Вадим Изотов.

На вопрос, где хранится полученная информация от пассажиров, в метрополитене сообщили, что все данные находятся на серверах ВТБ, к которым город доступа не имеет. В свою очередь, банк, кроме биометрических данных, не может как-либо отслеживать путь пассажира и взаимодействует с клиентом только при оплате проезда.

Разработчики обещают, что новая технология биометрической оплаты способна надежно и точно идентифицировать человека, а мошенников опасаться не стоит. Она проверяет, находится ли перед камерой живой человек, защищая от попыток подделки с масками или изображениями.

«Удельную» закрыли на реконструкцию

Станцию «Удельная» Московско-Петроградской («синей») линии петербургского метрополитена закрыли для пассажиров 1 июня 2024 года. Стоимость капремонта ГУП «Петербургский метрополитен» оценило в 1,9 млрд рублей. Основные работы по двум госконтрактам придутся на наклонный ход и эскалаторы станции, для пассажиров станция останется недоступной до 2025 года.

Основной конкурс на сумму 1,86 млрд рублей включает в себя капитальный ремонт фасадов, замену покрытий полов на природный камень, ремонт помещений эскалаторного, кассового, машинного залов, систем вентиляции, отопления, освещения, сигнализации и других работ. Второй конкурс на сумму 68,8 млн рублей предусматривает замену и регулировку облицовочных щитов балюстрады на четырех эскалаторах станции.

К тому же в марте прошлого года начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин объявил о планах предприятия по проведению капитального ремонта нескольких станций метро с закрытием одной из них на 11 месяцев. После завершения работ на станции метро «Удельная» в планы входит капитальный ремонт станций «Озерки» (с 31 января 2025 года по январь 2026 года), «Технологический институт — II» (2026 год) и второго вестибюля станции «Площадь Ленина» с выходом на Боткинскую улицу (2027 год).

«Чернышевская» открыла двери для гостей

На «красной» ветке реконструкция одной из станций все-таки завершилась в июле 2024 года. «Метрострой Северной столицы» (МСС) выполнил реставрацию станции «Чернышевская», которую начали в октябре 2022 года. Всего на ремонт потратили более 2 млрд рублей.

Сроки окончания проекта несколько раз переносили: изначально открытие должно было состояться в мае 2024 года. Ближе к дате его перенесли на июнь, а впоследствии и уже окончательно — на июль. Причиной этому назвали работы по пусконаладке и получение разрешительной документации по запуску движения. Реконструкция включала работы по проектированию наклонного хода, вентиляционного ствола, наземного вестибюля и подвальных помещений. В результате проект увеличил пропускную способность станции на 6,5 тыс. пассажиров в сутки.

Еще одним аспектом реконструкции в городском метрополитене выделили обновление отделки и архитектурных элементов станции. Площадь уложенного декоративного камня составила 1,5 тыс. кв. м во внутренней части вестибюля и 1,2 тыс. кв. м — по внешнему периметру фасада.

Одним из самых ожидаемых открытий весь год оставался запуск станции метро «Горный институт» на Васильевском острове. Открытие станции неоднократно переносили, так и не сумев открыть ее перед выборами губернатора в сентябре 2024 года.

Строительство станции «Горный институт» на Большом проспекте Васильевского острова продолжалось около девяти лет. Проект включает в себя не только саму станцию, но и участок от «Спасской» до «Горного института», включая промежуточную станцию «Театральная».

Точная стоимость строительных работ до сих пор не разглашается. В 2015 году, когда заключался первый госконтракт на строительство, цена нового участка правобережной линии метро оценивалась в 21 млрд рублей. В рамках инвестиционной программы на 2024 год на строительство этого участка было выделено 1,7 млрд рублей.

Стефания Барченкова