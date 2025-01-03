Лукашенко раскритиковал оппозицию за границей за призывы голосовать против всех

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет политических заключенных и он не намерен «давить на кого-то». Он негативно отреагировал на призывы оппозиции, находящейся за границей, голосовать против всех на выборах президента.

«Вы и сами видите их политику: "Галасуем супраць усiх". Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже "супраць усiх". Еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить, нет — "супраць усiх"»,— сказал господин Лукашенко на встрече с доверенными лицами (цитата по «БелТА»).

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 26 января. Досрочное голосование пройдет с 21 по 25 января. Александр Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.