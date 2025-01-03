Не выдержало сердце: в Петербурге скончался джазовый продюсер Алексей Кривский

Известный джазовый продюсер, директор нескольких тематических фестивалей Алексей Кривский скончался в Петербурге. Печальную новость 3 января в соцсетях сообщил лидер группы Billy’s Band Билли Новик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джазовый продюсер, организатор фестивалей и концертов Алексей Кривский.

Фото: Билли Новик / соцсети Джазовый продюсер, организатор фестивалей и концертов Алексей Кривский.

Фото: Билли Новик / соцсети

«Вчера случилось ужасное. Ушел из жизни мой брат и друг Алексей Кривский. Наш веселый, добрый Леша. Талантливый продюсер и организатор фестивалей и концертов, музыкант и поэт. Не выдержало сердце»,— написал господин Новик.

О дате и месте прощания исполнитель пообещал сообщить позднее.

Алексей Кривский занимался общественной деятельностью более 20 лет. Был директором джазовых фестивалей: «Петербургский джаз — в массы!», «Джаз в большом городе», «Джаз — детям!», «Белые ночи в Купчино». Исполнительный директор пяти фестивалей «Большой джем» (с 2015 года), в 2018 году — соорганизатор джазовой школы Билли Новика на всероссийском образовательном форуме «Таврида». Организовал более 160 концертов и около двух десятков фестивалей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на 73-м году жизни скончалась бывший генеральный директор музея-заповедника (ГМЗ) «Петергоф» Елена Кальницкая.

С кем простились в Петербурге в 2024 году — в фотогалерее «Ъ-СПб» «Памяти ушедших».

Андрей Цедрик