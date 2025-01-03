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В Тюменской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали пять человек

Ранним утром на 15 км автодороги Тюмень – Салаирка – граница Свердловской области произошло ДТП с рейсовым автобусом, в котором пострадали пять человек. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, авария произошла во время сильного снегопада на затяжном повороте.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

«Предварительно, водитель автобуса зацепил снежный вал, автобус съехал в кювет и повалился на бок», — говорится в сообщении. Все пострадавшие получили ушибы, у одной из женщин травма таза, у водителя — травма плеча.

Подчеркивается, что обстоятельства ДТП сейчас выясняются, трасса дополнительно обработана противогололедными материалами.

Мария Шараева

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