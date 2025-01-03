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Коммерсантъ FM
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Токаев: Россия непобедима, а Украина хочет с помощью Запада хотя бы не проиграть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что избранный президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора интересовался его видением прекращения боевых действий на Украине. По мнению господина Токаева, Россия непобедима, а Украина хочет «хотя бы не проиграть».

«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы»,— сказал господин Токаев в интервью газете «Ана Тили».

Президент отметил, что Казахстан всегда выступал за переговоры для достижения мира. Он также обратил внимание, что Астана «не напрашивается в посредники», но «всегда готова прийти на помощь в разрешении международных проблем».

Обсуждая визит российской делегации в Казахстан, господин Токаев назвал президента России Владимира Путина «опытным государственным деятелем». По его мнению, он «хорошо понимает специфику Казахстана и большое значение страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона».

Президент Казахстана ранее уже называл Россию непобедимой в военном отношении. По его мнению, это объясняется ее военным потенциалом, поддержкой населения президента Владимира Путина и историей. Господин Токаев считает, что альтернативой переговорам России и Украины является только «война на взаимное истребление».

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