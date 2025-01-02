США вернулись к фиксированному потолку госдолга

США с 2 января вернулись к фиксированному потолку госдолга страны после полутора лет с его отмены в рамках соглашения президента с Конгрессом. В конце 2024 года сумма непогашенного долга составила $36,2 трлн.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее распространила письмо, содержание которого передает CNN. В нем указано, что новый долговой лимит будет установлен в размере суммы непогашенной задолженности с учетом определенного законом лимита на конец предыдущего дня.

Госпожа Йеллен указала, что долг должен сократиться на $54 млрд за счет запланированного выкупа части ценных бумаг. Это даст время на принятие решения о повышении или заморозке долга. Лимит, как ожидается, должен быть исчерпан в период с 14 по 23 января.