Два подростка найдены мертвыми в автомобиле в Стерлитамаке

В Стерлитамаке в стоявшем в гараже автомобиле мертвыми обнаружены двое подростков. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону, причины и обстоятельства произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа.

По данным ведомства, с начала 2025 года в Башкирии произошло 18 пожаров, при которых один человек погиб, четверо получили травмы. 1 января деревне Рухтино в Дуванском районе загорелось здание котельной. Пострадали двое мужчин, один из них умер в больнице, второй остается в тяжелом состоянии. При пожаре в селе Чесноковка в Уфимском районе 25-летняя девушка и 36-летний мужчина получили сильные ожоги, они находятся в реанимации. Зафиксирован случай травмы при запуске пиротехники в Нефтекамске. Фрагмент петарды отскочил в глаз 11-летней девочке, ребенка доставили в уфимскую больницу и прооперировали.

Наталья Балыкова