Взыскатели игнорируют реестр
Ксения Дементьева о причинах роста штрафов для частных сборщиков долгов
В среду агентство ТАСС обнародовало данные судебных приставов Москвы о штрафах для сборщиков долгов в 2024 году. И хотя цифры эти касаются только столицы (в целом по стране они существенно выше, но пока не раскрывались), динамика их показательна.
Ксения Дементьева
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
За 2024 год ГУ ФССП России по Москве рассмотрено 4338 обращений, в которых граждане жалуются на действия банков, коллекторских, микрокредитных и иных организаций. В результате должностными лицами вынесено 566 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ, с наложением административного штрафа в размере 70 млн 25 тыс. руб., сообщили в ГУ ФССП.
Это стало рекордной для столицы суммой штрафов за нарушения правил взаимодействия с должниками. В 2023 году объем штрафов за то же нарушение составил в столице 48 млн руб.
Такой рост кажется удивительным, учитывая, что рынок взыскания уже давно превратился из криминального во вполне цивилизованный и регулируемый.
Впрочем, объяснение есть. С февраля 2024 года приставам передан надзор за соблюдением банками и МФО требований к взаимодействию с должниками при возврате просроченных долгов с граждан, ранее такой надзор приставы вели лишь за профессиональными коллекторскими организациями (ПКО).
Банки и МФО были не поднадзорны ФССП, проверку жалоб служба проводила, регулятором кредиторов, самих взыскивающих долги, во всех смыслах оставался ЦБ, и именно он решал, наказывать или нет поднадзорного и как строго.
Сейчас ФССП следит за всеми, причем даже за теми кредиторами, кто не подал заявку о вступлении в реестр. В перечень приставов банки и МФО попадают автоматически, как только получают лицензию Банка России на ведение микрофинансовой или банковской деятельности, сейчас в нем состоят все действующие — более 350 кредитных организаций и 910 МФО. В реестре взыскателей всего 506 юрлиц. Таким образом, число потенциально поднадзорных приставам юрлиц выросло в этом году в 3,5 раза. В Москве в реестре значатся 128 ПКО, а в перечне — 162 банка и 154 МФО.С учетом такого роста поднадзорных собирателей долгов увеличение штрафов на треть уже не кажется пугающим.
А вот нежелание кредиторов вступать в реестр профессиональных взыскателей вызывает вопросы. Впрочем, не исключено, что банки и МФО просто хотят избежать лишней нагрузки, ведь вступившим в реестр придется представлять соответствующую отчетность и в ФССП.