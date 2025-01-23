Взыскатели игнорируют реестр

В среду агентство ТАСС обнародовало данные судебных приставов Москвы о штрафах для сборщиков долгов в 2024 году. И хотя цифры эти касаются только столицы (в целом по стране они существенно выше, но пока не раскрывались), динамика их показательна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

За 2024 год ГУ ФССП России по Москве рассмотрено 4338 обращений, в которых граждане жалуются на действия банков, коллекторских, микрокредитных и иных организаций. В результате должностными лицами вынесено 566 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ, с наложением административного штрафа в размере 70 млн 25 тыс. руб., сообщили в ГУ ФССП.

Это стало рекордной для столицы суммой штрафов за нарушения правил взаимодействия с должниками. В 2023 году объем штрафов за то же нарушение составил в столице 48 млн руб.

Такой рост кажется удивительным, учитывая, что рынок взыскания уже давно превратился из криминального во вполне цивилизованный и регулируемый.

Впрочем, объяснение есть. С февраля 2024 года приставам передан надзор за соблюдением банками и МФО требований к взаимодействию с должниками при возврате просроченных долгов с граждан, ранее такой надзор приставы вели лишь за профессиональными коллекторскими организациями (ПКО).

Банки и МФО были не поднадзорны ФССП, проверку жалоб служба проводила, регулятором кредиторов, самих взыскивающих долги, во всех смыслах оставался ЦБ, и именно он решал, наказывать или нет поднадзорного и как строго.

Сейчас ФССП следит за всеми, причем даже за теми кредиторами, кто не подал заявку о вступлении в реестр. В перечень приставов банки и МФО попадают автоматически, как только получают лицензию Банка России на ведение микрофинансовой или банковской деятельности, сейчас в нем состоят все действующие — более 350 кредитных организаций и 910 МФО. В реестре взыскателей всего 506 юрлиц. Таким образом, число потенциально поднадзорных приставам юрлиц выросло в этом году в 3,5 раза. В Москве в реестре значатся 128 ПКО, а в перечне — 162 банка и 154 МФО.С учетом такого роста поднадзорных собирателей долгов увеличение штрафов на треть уже не кажется пугающим.

А вот нежелание кредиторов вступать в реестр профессиональных взыскателей вызывает вопросы. Впрочем, не исключено, что банки и МФО просто хотят избежать лишней нагрузки, ведь вступившим в реестр придется представлять соответствующую отчетность и в ФССП.

Ксения Дементьева