Т-Банк завершил присоединение Росбанка

Т-Банк (ранее Тинькофф-банк) завершил процесс присоединения Росбанка, сообщила материнская компания двух кредитных организаций «Т-Технологии» (ранее «ТКС Холдинг»). Ранее сообщалось, что Росбанк станет филиалом Т-Банка.

«И у нас большие амбиции на 2025 год»,— говорится в сообщении группы. Сведения о прекращении деятельности Росбанка внесены в ЕГРЮЛ 1 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выписку из реестра.

11 сентября «ТКС Холдинг» сообщил, что интеграция Росбанка будет завершена через присоединение его в качестве филиала к Т-Банку. Активы Росбанка по состоянию на 1 июля оценивались в 2,11 трлн руб., Т-Банка — в 2,76 трлн руб. Материнская компания заявляла, что сделка по присоединению высвободит 50 млрд руб. капитала, которые «по мере амортизации портфеля Росбанка» будут направлять «в наиболее эффективные сегменты бизнеса». Росбанк имеет 10 филиалов и 32 допофиса, Т-Банк ранее был розничным банком без отделений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Т-Банк пополнится филиалом».