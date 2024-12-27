Т-Банк пополнится филиалом

В начале ноября определилась судьба Росбанка — он будет поглощен Т-Банком, притом что изначально планировалось объединить две кредитные организации в группу. В 2022 году структуры Владимира Потанина приобрели Росбанк у группы Societe Generale и Тинькофф-банк у Олега Тинькова (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Бизнес-модели банков довольно сильно различались — Т-Банк (новое название Тинькофф-банка) является розничным банком без отделений, в то время как у Росбанка достаточно сильный корпоративный блок и до сих пор сохраняется 10 филиалов и 32 допофиса. В начале года предполагалось, что банки будут объединены в группу, каждый со своей лицензией (см. “Ъ” от 15 марта). Осенью концепция изменилась — стало известно, что Росбанк будет присоединен к Т-Банку в виде филиала (см. “Ъ” от 12 сентября). Соответствующее решение в начале ноября одобрили собрания акционеров обоих банков.