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Умерла актриса театра и кино Инна Выходцева

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Инна Выходцева умерла в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. Она стала известна широкому зрителю после игры в фильмах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман».

Фото: Кино-Театр.Ру

Фото: Кино-Театр.Ру

О смерти Инны Выходцевой пресс-служба Союза кинематографистов сообщила вечером 31 декабря. «Инна Николаевна — человек с нелегкой судьбой, но, несмотря ни на что, оставалась удивительно добрым, отзывчивым человеком...»,— говорится в сообщении на сайте союза.

Инна Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Донецке. В 1957 году окончила ВГИК, после чего служила в театре-студии «Киноактер». Дебютировала в кино в 1957 году, сыграв в фильме «Балтийская слава». За 67 лет работы в кино Выходцева сыграла в 165 фильмах, в их числе — «Юность наших отцов», «Всюду есть небо», «Огарёва, 6», «Марш Турецкого», «Каменская», «Возвращение Мухтара» и др. Инна Выходцева также работала в дубляже зарубежных картин, ее голосом говорили актрисы Софи Лорен (в фильме «Любовь под вязами»), Стефания Сандрелли («Они шли за солдатами») и Клаудиа Кардинале («Красная палатка»).

Последние годы жизни Инна Выходцева провела в Доме ветеранов сцены — пансионате для пожилых людей с творческими профессиями (работников театра, художников, музыкантов, журналистов и др.). Осенью 2024 года актриса пережила инсульт. До этого была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского с отравлением медицинскими препаратами (тогда СМИ писали о попытке суицида). В материале News.ru в ноябре 2024 года говорилось, что жизнь Инны Выходцевой изменилась в конце 90-х годов — после гибели сына Никиты Полякова в урагане в Доминикане и дальнейшей смерти мужа Льва Полякова.

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