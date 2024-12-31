Белоусов поздравил военнослужащих и их семьи с Новым годом

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и их близких с наступающим 2025 годом. В обращении он предложил поднять третий бокал за погибших и заявил, что «наша святая обязанность — обеспечить достойную поддержку их родных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

В обращении он поблагодарил семьи военнослужащих, в том числе те, где «навсегда сохранили в памяти имена погибших бойцов». Министр также поблагодарил волонтеров, добровольцев и общественников.

«Особо хочу поблагодарить ребят, которые сегодня встречают праздник на передовой, в боевой обстановке, вдали от семьи. Предлагаю сегодня поднять тост за тех, кто находится сегодня на линии боевого соприкосновения»,— сказал министр.

Андрей Белоусов напомнил, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Он заявил, что «мы не имеем права растерять то, что было достигнуто на фронтах Великой Отечественной». Свое обращение он закончил словами: «Желаю всем здоровья, счастья, исполнения самых заветных желаний и нашей скорейшей победы!»