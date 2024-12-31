В Башкирии госинспектор ГИБДД не смог восстановиться на работе

Ленинский райсуд Уфы отказал в удовлетворении иска инспектора ГИБДД из Нефтекамска к местному отделу МВД и МВД по Башкирии. Истец пытался признать незаконным приказ об увольнении, взыскать зарплату в размере 145 тыс. руб. и восстановиться на службе, говорится в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, в августе 2024 года истец, являясь пассажиром Skoda, за рулем которого был старший лейтенанта полиции, попал в ДТП. Об аварии, как позже установила комиссия при МВД, истец не сообщил и покинул место происшествия. В больнице он не назвал реальную причину получения травмы, а позже «препятствовал объективному разбирательству по факту ДТП». В результате было упущено время для проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водителя Skoda.

В суде истец указывал, что в день увольнения ему не выдали трудовую книжку, чем нарушили его права. Вывод о совершении им проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, он назвал не подтвержденным.

Старший помощник прокурора района Яна Мосякина возражала против удовлетворения иска.

Вынося решение, суд установил, что факт совершенного дисциплинарного проступка подтвержден материалами служебной проверки. В частности, протоколом осмотра места ДТП и объяснениями свидетелей.

Венера Хисамова