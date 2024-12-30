Молдавская ГРЭС в Приднестровье с 1 января прекратит поставки энергии в Молдавию

С 1 января 2025 года Молдавская ГРЭС в Приднестровье прекратит поставки электроэнергии в Молдавию из-за отсутствия газа, сообщил советник директора молдавского предприятия Energocom Виктор Бынзарь. По его словам, контракт с ГРЭС не был продлен, так как руководство станции не уверено в наличии газа для производства электроэнергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikimedia Фото: Wikimedia

«Нас уведомили, что без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии они не могут подписать новый договор. С 1 января станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра»,— сказал господин Бынзарь в эфире радио «Молдова 1».

Он уточнил, что для компенсации нехватки электроэнергии Energocom заключила контракты с местными производителями, использующими солнечные панели и ветряные турбины. Компания также планирует дополнительные закупки через Европейскую сеть операторов транспортных систем.

На прошлой неделе, 25 декабря, глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ заявил, что рост тарифов на электроэнергию — это цена свободы страны. В республике с 16 декабря действует режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Молдавская ГРЭС в Приднестровье потребляет газ и закрывает до 73% потребности правого берега в энергоснабжении. Поставки российского газа через Украину прекращаются с 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Молдавление на энергетику».