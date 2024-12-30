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Минфин Абхазии: в 2025 году помощь со стороны России составит 5,2 млрд рублей

В 2025 году Россия предоставит Абхазии финансовую помощь в размере 5,2 млрд руб., сообщил исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба. Он пояснил, что большая часть этих средств будет направлена на социально-экономическое развитие республики.

Владимир Делба

Владимир Делба

Фото: Министерство финансов Республики Абхазия

Владимир Делба

Фото: Министерство финансов Республики Абхазия

«Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме 5 млрд 200 млн руб. будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии, в том числе и на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы»,— сказал господин Делба в интервью «РИА Новости».

В начале декабря господин Делба сообщил, что у Абхазии нет средств для выплаты зарплат работникам бюджетной сферы, в том числе сотрудникам правоохранительных органов. С 1 сентября Россия прекратила соцвыплаты абхазским врачам, учителям и работникам силовых структур. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснял приостановку выплат «соблюдением баланса обязательств».

В середине ноября намерение парламента Абхазии ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией привело к протестам, а затем и к отставке президента Аслана Бжании. После его отставки парламент проголосовал против ратификации.

Подробнее о ситуации в республике — в материале «Ъ» «Абхазский парламент проникся доводами оппозиции».

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