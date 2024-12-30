Минниханов наградил Беляева медалью «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил председателя уголовной коллегии Верховного суда республики Максима Беляева медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на указ раиса региона.

По информации из документа, Максима Беляева наградили за вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту прав и интересов россиян, а также за долгий труд.

Судейский стаж Максима Беляева составляет более 18 лет. Ранее он занимал должность следователя по особо важным делам прокуратуры. Максим Беляев также был зампрокурором Нижнекамска.

Диана Соловьёва