В Кремле рассказали, кого из европейских лидеров Путин поздравил с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных стран и правительств. Согласно публикации Кремля, из лидеров европейских государств в этот список вошли только два человека: президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что поздравление также получил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент в телеграмме господину Орбану подтвердил, что настроен продолжать взаимодействие РФ и Венгрии и отметил позитивную динамику двусторонних отношений. В послании Александру Вучичу Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Сербии основываются на многовековой дружбе, и выразил готовность развивать их дальше.

Также Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Армении Николу Пашиняну, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Помимо них поздравления получили президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Венесуэлы Николас Мадуро, премьер Индии Нарендра Моди, а также председатель КНР Си Цзиньпин, северокорейский лидер Ким Чен Ын и папа римский Франциск.

Президент также поздравил бывших глав государств и правительств, в частности Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Николя Саркози и Герхарда Шрёдера, и недавно ушедшего в отставку Башара Асада.