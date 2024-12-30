Минниханов предложил усилить сотрудничество с Оманом в энергетике и судостроении

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил усилить сотрудничество Татарстана и Омана в сферах энергетики, судостроения, промышленности, нефтехимии и др. Об этом он заявил на встрече с членом Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Хабибом Аль-Риями.

«Возможностей для сотрудничества у нас много, в первую очередь в экономике. Следует усилить наше взаимодействие в сфере энергетики и промышленности, автомобиле-, вертолето- и судостроения, нефтехимии, газомоторного топлива, медицины, сельского хозяйства»,— отметил Рустам Минниханов.

Хабиб Аль-Риями, представляющий султанат Омана, поддержал инициативу нарастить объемы и номенклатуру товаров. Рустам Минниханов пригласил Хабиба Аль-Риями приехать в Казань и принять участие в заседании Группы в мае 2025 года.

В 2023 году товарооборот между Татарстаном и Оманом составил около 20 млн долл. США. В этом году он показывает снижение.

Диана Соловьёва