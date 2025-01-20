Сегодня исполняется 53 года министру транспорта РФ Роману Старовойту

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков:

— Уважаемый Роман Владимирович! Вы — верный друг, целеустремленный руководитель и настоящий профессионал. Не сомневаюсь, Ваши лидерские качества, волевой характер и способность быстро справляться с самыми сложными задачами помогут Вам с успехом выполнить главную из них — сделать транспортный комплекс нашей огромной страны мировым лидером. Мы с Вами знаем, насколько важно правильно распределять усилия в гонке, но победить без выхода на свой максимум невозможно. Ваш старт в новой должности показал, что высокие результаты достижимы, а Ваши организаторские способности приближают нашу общую победу. Желаю Вам отменного здоровья, благополучия, несокрушимого спортивного духа в каждом деле!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»