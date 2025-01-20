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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 53 года министру транспорта РФ Роману Старовойту

Роман Старовойт

Роман Старовойт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Роман Старовойт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков:

— Уважаемый Роман Владимирович! Вы — верный друг, целеустремленный руководитель и настоящий профессионал. Не сомневаюсь, Ваши лидерские качества, волевой характер и способность быстро справляться с самыми сложными задачами помогут Вам с успехом выполнить главную из них — сделать транспортный комплекс нашей огромной страны мировым лидером. Мы с Вами знаем, насколько важно правильно распределять усилия в гонке, но победить без выхода на свой максимум невозможно. Ваш старт в новой должности показал, что высокие результаты достижимы, а Ваши организаторские способности приближают нашу общую победу. Желаю Вам отменного здоровья, благополучия, несокрушимого спортивного духа в каждом деле!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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