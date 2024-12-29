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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ перевыполнил план по выпуску машин на 5%

АвтоВАЗ в 2024 году выпустил 525,6 тыс. автомобилей Lada, перевыполнив план на 5,1%. Компания также сообщила о повышении цен на свои машины с середины января.

«АвтоВАЗ по итогам 2024 года выпустил 525 525 автомобилей, при этом перевыполнив производственный план, утвержденный советом директоров»,— говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС).

С 14 января, как уточнила пресс-служба компании, цены на ряд моделей и модификаций будут проиндексированы. Размер повышения цен производитель не назвал, но уточнил, что он «будет ниже значений накопленной инфляции». В 2024 году АвтоВАЗ дважды повышал цены на свои автомобили.

В начале декабря президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что годовой план по выпуску машин составляет рекордные 500 тыс. Такой же показатель установлен и на 2025 год. При этом, как уточнил господин Соколов, план может быть пересмотрен из-за снижения продаж.

О рынке авто — в материале «Ъ» «У авторынка не все ладно».

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