В Шумерле из пожара в многоквартирном доме спасли четырех человек

В Шумерле произошел пожар в многоквартирном доме. Из огня спасли четырех человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Чувашии.

Возгорание произошло 28 декабря около 22:00 в жилом трехэтажном здании на ул. Ленина. Огонь вспыхнул в общем помещении на втором этаже.

Из-за сильного задымления в коридоре люди не могли самостоятельно покинуть жилье. Пожарные вывели из огня четырех человек. 62-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь из-за отравления продуктами горения.

Пожар ликвидирован спустя 20 минут на четырех квадратных метрах. Причина возгорания устанавливается.

За сутки в Чувашии ликвидировали три пожара.

Диана Соловьёва