В Канаде во время посадки загорелся пассажирский самолет

Аэропорт Галифакса в Канаде был временно закрыт из-за происшествия с самолетом рейса 2259 Air Canada Express, заявила пресс-служба авиагавани в соцсети Х. Что именно произошло с бортом, в публикации ведомства не указано. Однако, как сообщает CBS News, при посадке самолет проскользил по взлетно-посадочной полосе, после чего часть его загорелась. Все пассажиры и члены экипажа воздушного судна были эвакуированы.

Согласно заявлению пресс-службы аэропорта, инцидент произошел примерно в 21:30 по местному времени (4:30 мск). Лайнер авиакомпании PAL Airlines летел из Сент-Джонса. Число людей на борту не уточняется. Одна из взлетно-посадочных полос воздушной гавани уже открыта, сообщили в аэропорту.

Одна из пассажирок рассказала CBS News, что при посадке не сработало одно из колес шасси. По ее словам, самолет садился с креном примерно 20 градусов влево, после чего пассажиры увидели, что крыло самолета начало скользить по асфальту. Она отметила, что после приземления с левой стороны борта произошло возгорание.