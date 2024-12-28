Garda дает «Щелкунчика»

Ресторан итальянской кухни Garda и Московский театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко запускают коллаборацию — совместный десерт «Щелкунчик», при заказе которого можно выиграть билеты на январские постановки в МАМТ. С 27 декабря до 27 января в Garda можно попробовать десерт «Щелкунчик», вдохновленный сказкой Гофмана и балетом П. И. Чайковского, который стал неотъемлемым атрибутом Нового года. Помимо этого весь театральный сезон каждому, кто придет в ресторан в день спектакля и предъявит билет, в ресторане будут подавать комплемент — бокал игристого и брускетту с лососем и красной икрой.

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