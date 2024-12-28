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В Ярославле поднимут стоимость проезда и отменят наличную оплату

В Ярославле стоимость проезда в общественном транспорте с 1 января 2025 года составит 38 руб. при безналичной оплате, оплата наличными станет невозможной. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве Ярославской области.

Валидатор в автобусе

Валидатор в автобусе

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Валидатор в автобусе

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Сейчас по безналу проезд стоит 34 руб., за наличный расчет — 38 руб. Повышение цены региональные власти объясняют ростом цен на ГСМ и удорожанием обслуживания подвижного состава.

«В настоящее время реальная стоимость проезда в областном центре превышает 39 рублей за разовую поездку на автобусе и 40 рублей — на электротранспорте. Однако фактическая цена билета остается ниже этих значений. Областной бюджет компенсирует часть финансовой нагрузки»,— сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Как уточнили в правительстве области, 95% пассажиров в Ярославле сейчас оплачивают проезд по безналу.

Антон Голицын

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