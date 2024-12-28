Власти Петербурга еще на год продлили коронавирусные ограничения в городе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о продлении на территории города коронавирусных ограничений. Они продолжат действовать до конца декабря 2025 года. Документ опубликован на сайте Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В тексте постановления, в частности, указано, что в Петербурге по-прежнему под запретом несогласованные с Роспотребнадзором публичные мероприятия, а также курение кальянов в специализированных заведениях. Ответственным за исполнением этого постановления назначен вице-губернатор города Олег Эргашев.

Напомним, что в предыдущей редакции документа ограничения из-за COVID-19 действовали в Петербурге до 31 декабря 2024 года.

Андрей Цедрик