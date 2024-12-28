Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На имущество курского свинокомплекса «Фатежский» не нашлось покупателя

Торги по продаже активов курского животноводческого ЗАО «АПЦ „Фатежский“», обанкротившегося летом 2016 года, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Информация об этом появилась на портале «Федресурс». Общая начальная цена лотов составляла 281 млн руб., в этом году их пытались реализовать третий раз.

Первый лот представляет собой производственно-технологический комплекс предприятия, оцененный в 271,1 млн руб. Цена отсечения — 201,1 млн руб. Второй лот — дебиторская задолженность ООО «Колос» (дочерняя компания «Фатежского») в размере 52,9 млн руб. Начальная цена — 9,9 млн руб. В ходе торгов лот мог подешеветь до 2,9 млн руб.

Имущество ЗАО «АПЦ «Фатежский»» безуспешно пытаются продать с 2018 года. На открытые аукционы выставляли недвижимость, движимое имущество, а также свиней в живом весе на сумму до 3,7 млрд руб. Летом этого года попытка продать активы компании за 420 млн руб. в сумме также оказалась безрезультатной.

Подробнее о том, почему затянулись торги по продаже имущества «Фатежского» — в материале «Ъ-Черноземье» «Кредиторы пошли свиньей»

Анна Швечикова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...