На имущество курского свинокомплекса «Фатежский» не нашлось покупателя

Торги по продаже активов курского животноводческого ЗАО «АПЦ „Фатежский“», обанкротившегося летом 2016 года, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Информация об этом появилась на портале «Федресурс». Общая начальная цена лотов составляла 281 млн руб., в этом году их пытались реализовать третий раз.

Первый лот представляет собой производственно-технологический комплекс предприятия, оцененный в 271,1 млн руб. Цена отсечения — 201,1 млн руб. Второй лот — дебиторская задолженность ООО «Колос» (дочерняя компания «Фатежского») в размере 52,9 млн руб. Начальная цена — 9,9 млн руб. В ходе торгов лот мог подешеветь до 2,9 млн руб.

Имущество ЗАО «АПЦ «Фатежский»» безуспешно пытаются продать с 2018 года. На открытые аукционы выставляли недвижимость, движимое имущество, а также свиней в живом весе на сумму до 3,7 млрд руб. Летом этого года попытка продать активы компании за 420 млн руб. в сумме также оказалась безрезультатной.

Подробнее о том, почему затянулись торги по продаже имущества «Фатежского» — в материале «Ъ-Черноземье» «Кредиторы пошли свиньей»

Анна Швечикова