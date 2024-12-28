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В новую адресную программу ГАТИ до 2029 года включили более 3 тыс. объектов

Власти Санкт-Петербурга утвердили адресную программу производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории города на 2025-2029 годы. В нее вошло рекордное количество объектов — 3190. Это число больше предыдущего периода планирования на 13%, уточнили в ГАТИ.

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В частности, в планы на пятилетие вошло около 900 объектов на благоустройство территорий, выросло и количество работ на инженерных сетях — их в программе более 1100. Для сохранения объектов культурного наследия запланирована реставрация порядка 100 зданий, для улучшения состояния многоквартирных домов проведут около 600 различных работ. Также в ближайшие пять лет планируется отремонтировать более 100 дорог и трамвайных путей.

При этом 1604 объектов из координационной платформы начнут реализовывать уже в следующем году, отметили в инспекции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в оперативный адресный план ГАТИ на четвертый квартал 2024 года было включено 448 работ по благоустройству территорий, 170 — у социальных объектов и 151 ремонт дорог.

Андрей Цедрик

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