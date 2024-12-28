Восьмиклассницу из Петербурга задержали из-за расклейки фото членов запрещенного РДК

В Петербурге восьмиклассницу задержали за то, что она, как считают в органах, повесила в образовательном центре фотографии членов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) с подписью «Герой России». Об этом со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) сообщает «Фонтанка».

Снимки заметили 26 декабря. На них были изображены заочно арестованные Денис Капустин и Алексей Левкин (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Полиция примерно за сутки нашла предполагаемую расклейщицу. Теперь 16-летней девушке грозит срок по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма (205.2 УК РФ).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по делу о совершении теракта в отделении почты на Большевиков задержан 16-летний подросток.

Дарья Астанина